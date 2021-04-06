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Çin’de ekskavatör satışları Mart ayında %45,7 arttı

Salı, 06 Nisan 2021 14:48:34 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Çin’deki 25 ana ekskavatör üreticisinin ekskavatör satışları yıllık %45,7 artışla 72.000 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %43,8 artışla 67.000 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %78,7 artışla 5.000 adet satış gerçekleştirildi.

20 Mart tarihi itibarıyla, Çin’in 16 bölgesinde inşaat yatırımları açıklandı. Bu kapsamda 2021 yılı için toplam 30,34 trilyon RMB (4,6 trilyon $) yatırımla 14.754 proje ve 6 trilyon RMB’lik (920.000 $) ayrı bir proje planlanıyor.

Bir piyasa analisti, “Bu yılın ikinci çeyreğinde altyapı inşaat faaliyetleri artacak. Bu da Çin’in ekonomik gelişimini hızlandırarak çelik fiyatlarına destek sağlayacak,” dedi.

 


Etiketler: Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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