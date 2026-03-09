Çin’de ekskavatör satışları 2026 yılının Şubat ayında %10,6 düştü

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %10,6 düşüşle 17.226 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %42 düşüşle 6.755 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %37,2 artışla 10.471 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Şubat döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %13,1 artışla 35.934 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %9,19 düşüşle 15.478 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %38,8 artışla 20.456 adet satış yapıldı.