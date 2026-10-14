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Çin'de ekskavatör satışları 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde %23,1 arttı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:29:15 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Eylül ayında Çin'de ekskavatör satışları yıllık %14,4 artışla 22.717 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık %7,16 artışla 9.911 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %20,7 artışla 12.806 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Eylül döneminde ise Çin'de ekskavatör satışları yıllık %23,1 artışla 214.274 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık %16,3 artışla 104.530 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %30,4 artışla 109.744 adet satış yapıldı.

Çelik talebinin gayrimenkul sektöründen imalat sanayisine ve ileri teknoloji ekipmanlarına kaymasıyla birlikte makine sektörü, çelik sektörü açısından en önemli sektörlerden biri haline geldi. 2025 yılında makine imalatı, Çin'deki çelik talebinin başlıca itici güçlerinden biri olurken toplam çelik tüketiminin yaklaşık %30-35'ini oluşturdu. Makine, otomotiv ve gemi inşası sektörlerini de kapsayan imalat sanayisi ise 2024 yılında Çin'in çelik üretiminin %50'sini, 2025 yılında ise yaklaşık %51'ini tüketti.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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