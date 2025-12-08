Çin’de ekskavatör satışları 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde %16,7 arttı

Çin İnşaat Makineleri Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Kasım ayında Çin’de ekskavatör satışları yıllık %13,9 artışla 20.027 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %9,11 artışla 9.842 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %18,8 artışla 9.842 adet satış gerçekleştirildi.

Ocak-Kasım döneminde ise Çin’de ekskavatör satışları yıllık %16,7 artışla 212.165 adet oldu. Bu kapsamda, iç piyasaya yıllık yaklaşık %18,6 artışla 108.187 adet ve ihracat pazarlarına yıllık %14,9 artışla 103.975 adet satış yapıldı.