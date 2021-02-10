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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak ayında %9,9 arttı

Çarşamba, 10 Şubat 2021 15:30:32 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 10 Şubat tarihinde yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak ayında Çin’in metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi (PPI), Çin Yeni Yılı tatili öncesi yapılan stok alımların ve artan hammadde fiyatlarının etkisiyle aylık %3,8 ve yıllık %9,9 artış gösterdi. Yıllık bazdaki artış, Aralık ayında kaydedilene kıyasla 4,9 puan daha yüksek oldu.

Çin’in genel üretici fiyat endeksi Aralık ayında yıllık bazda %0,3 artış gösterirken, aylık bazda %1 arttı. Bununla birlikte, Aralık ayında Çinli sanayi üreticilerinin alım fiyatları aylık %0,9 ve yıllık %1,4 artış kaydetti.

 


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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