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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mart ayında yıllık %10 geriledi

Perşembe, 10 Nisan 2025 10:02:45 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Mart ayında aylık %0,5 ve yıllık %10 düşüş gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,5 düşüş kaydederken aylık %0,4 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,4, aylık bazda %0,2 geriledi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,3 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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