Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Mart ayında yıllık %10 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Mart ayında aylık %0,5 ve yıllık %10 düşüş gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,4 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,5 düşüş kaydederken aylık %0,4 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,4, aylık bazda %0,2 geriledi.
Bu yılın Ocak-Mart döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,3 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,3 gevşedi.