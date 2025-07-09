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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılının ilk yarısında yıllık %10,3 geriledi

Çarşamba, 09 Temmuz 2025 10:03:33 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Haziran ayında aylık %1,8 ve yıllık %11,3 düşüş gösterdi. Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,3 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %3,6 düşüş kaydederken aylık %0,4 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %4,3, aylık bazda %0,3 geriledi.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,8 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,9 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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