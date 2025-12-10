 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde yıllık %7,9 geriledi

Çarşamba, 10 Aralık 2025 10:52:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Kasım ayında aylık %0,5 ve yıllık %5,2 düşüş gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,9 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,2 düşüş kaydederken, aylık bazda %0,1 arttı. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,5 düşerken, aylık %0,1 arttı. 

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %3,1 gevşedi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 10 Aralık 2025

10 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları hafifçe toparlandı

10 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatların gerilemesiyle aşağı yönlü

10 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Kasım sonunda %4,4 azaldı

10 Ara | Çelik Haberler

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 14$/mt artırdı

10 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri yerel ve vadeli fiyatlardaki düşüşle aşağı yönlü harekete geçti

09 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 9 Aralık 2025

09 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %1,4 arttı

09 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları üretim düşüşüne ve teşviklere rağmen aşağı yönlü

08 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 8 Aralık 2025

08 Ara | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis