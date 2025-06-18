Çin’de çelik sac ve levha ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %0,5 azaldı

Ocak-Mayıs döneminde Çin’in çelik sac ve levha ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0,5 düşüşle 30,39 milyon mt olarak kaydedildi.

Yalnızca Mayıs ayında Çin’in çelik sac ve levha ihracatı yıllık bazda %1 ve aylık %4,4 düşüşle 6,33 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis verilerine göre, Mayıs ayında Çin'in sıcak sac ihracat fiyatları yükseldi. Ay boyunca en yüksek fiyat seviyesi 14-20 Mayıs tarihleri ​​arasında 475$/mt FOB, en düşük seviye ise 6-13 Mayıs tarihleri ​​arasında 465$/mt FOB olarak kaydedildi.

Mayıs ayında çelik ihracatı, tarihsel olarak nispeten yüksek bir seviyede gerçekleşti. Düşük iç piyasa fiyatları ve "ihracata yönelme", çelik ihracat hacminin yüksek olmasını sağladı. Bazı analistlere göre mevcut durum göz önüne alındığında, Çin’in çelik ihracatı 2025 yılında 120 milyon mt’un üzerine çıkabilir.