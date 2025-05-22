Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Nisan ayında neredeyse değişmedi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Nisan ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,7 düştüğü, yıllık bazda ise %2,1 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %6,5 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %7,4 gerilerken, söz konusu düşüş Mart ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha yavaştı.