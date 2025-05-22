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Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Nisan ayında neredeyse değişmedi

Perşembe, 22 Mayıs 2025 10:21:53 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Nisan ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,7 düştüğü, yıllık bazda ise %2,1 gerilediği belirlendi.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %6,5 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,5 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %7,4 gerilerken, söz konusu düşüş Mart ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,4 puan daha yavaştı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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