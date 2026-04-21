Çin’de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları Mart ayında yıllık %2,2 düştü, toparlanma umutları güçleniyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre bu yılın Mart ayında incelenen 70 büyük şehir arasında birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları aylık bazda %0,2 arttı. Şubat ayında görülen yatay seyrin ardından kaydedilen bu artış dikkat çekerken, yıllık bazda fiyatlar %2,2 gerileyerek Şubat ayındaki düşüş hızını korudu.

İkinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları Mart ayında yıllık bazda %6,2 düşerken, gerileme hızı Şubat ayına göre değişmedi. Aylık bazda ise fiyatlar %0,2 azaldı. Üçüncü kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları Mart ayında yıllık bazda %6,4 geriledi. Bu düşüş, Şubat ayına kıyasla 0,1 puan hızlanırken, aylık bazda %0,4 düşüş kaydedildi.

Gayrimenkul sektörü, çelik talebi açısından kilit sektörlerden biri olmaya devam ediyor. Birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatlarının Mart ayında yıllık bazda %2,2 düşmesi, özellikle inşaat demiri tarafında zayıf çelik talebine işaret etti ve daha fazla uzun çelik ürününün ihracat pazarlarına yönelmesine neden oldu. Bu yılın ilk üç ayında Çin’in uzun çelik ürün ihracatı yıllık bazda %2,7 artışla 4,23 milyon mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan Mart ayında birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatlarının aylık bazda %0,2 yükselmesi, piyasada toparlanma beklentilerini destekledi. Pozitif fiyat trendinin ikinci çeyrekte de sürmesi halinde, inşaat demiri ve filmaşin talebinin toparlanabileceği, buna paralel olarak uzun çelik ihracatının gerileyebileceği değerlendiriliyor.