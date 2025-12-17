 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'de...

Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Kasım ayında %1,2 geriledi

Çarşamba, 17 Aralık 2025 10:19:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Kasım ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,4 düştüğü, yıllık bazda ise %1,2 gerilediği gözlendi. Söz konusu düşüş 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,1 puan, önceki aya kıyasla ise 0,4 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5,6 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %5,8 geriledi ve söz konusu düşüş Ekim ayında kaydedilen seviyeye kıyasla aynıydı. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 17 Aralık 2025

17 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatlardaki yükselişe rağmen yatay

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel paslanmaz çelik fiyatları çoğunlukla yukarı eğilimli yatay

17 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %8,7 düştü

17 Ara | Çelik Haberler

China Shenhua Energy'nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %7,7 geriledi

17 Ara | Çelik Haberler

Çin’in kok üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Aralık 2025

16 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’in çelik ihracatında lisans uygulaması idari bir adım olarak görülüyor, en çok KDV’siz satışlar etkilenecek

16 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Aralık ayının başında %0,7 arttı

16 Ara | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının başında %2,8 arttı, stoklar yükseldi

16 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis