Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Kasım ayında %1,2 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Kasım ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,4 düştüğü, yıllık bazda ise %1,2 gerilediği gözlendi. Söz konusu düşüş 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,1 puan, önceki aya kıyasla ise 0,4 puan daha hızlı oldu.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5,6 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,4 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %5,8 geriledi ve söz konusu düşüş Ekim ayında kaydedilen seviyeye kıyasla aynıydı.