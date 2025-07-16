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Çin'de birinci kademe şehirlerde yeni konut fiyatları 2025 yılı Haziran ayında %0,3 geriledi

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 10:17:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, ülkenin 70 büyük şehrinde yapılan incelemelerde bu yılın Haziran ayında birinci kademe şehirlerdeki yeni konut fiyatlarının aylık %0,3, yıllık bazda ise %1,4 gerilediği gözlendi. Söz konusu düşüş Mayıs ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,3 puan daha yavaştı.

Söz konusu ayda, ikinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları yıllık %5,8 düştü. Bu düşüş bir önceki ay kaydedilene kıyasla 0,3 puan daha yavaş oldu. Üçüncü kademe şehirlerde ise ikinci el konut fiyatları yıllık %6,7 gerilerken, söz konusu düşüş Mayıs ayında kaydedilen seviyeye kıyasla 0,2 puan daha yavaştı.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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