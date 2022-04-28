Çin tüm kömür türleri için ithalat vergisini bir yıllığına kaldırdı

Perşembe, 28 Nisan 2022 17:57:07 (GMT+3) | İstanbul

Çin Ekonomi Bakanlığı 28 Nisan tarihinde, “enerji tedarikini daha da garanti altına almak ve yüksek kalitede gelişimi desteklemek adına” bütün kömür çeşitleri için ithalat vergisini 1 Mayıs 2022 ila 31 Mart 2023 tarihleri arasında kaldırdığını açıkladı.

İthal koklaşabilir taş kömürü ve maden kömürü için 2014 yılından itibaren uygulanan mevcut vergi oranı %3 iken, diğer kömür çeşitlerinde ithalat vergisi %6 oranında.

SteelOrbis’e konuşan Çinli bir tüccar, “Bu hamle muhtemelen düşük maliyetli kömür ithalatını canlandıracak ve çelik piyasasını olumlu etkileyecek,” ifadelerini kullandı. Çin’de Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yasak olduğu için, ithalat vergisinin kaldırılması çoğunlukla halihazırda en ucuz fiyata sahip Rusya’dan yapılan alımları etkileyecek ancak bu gelişme Kuzey Amerika gibi piyasalarda baskı oluşturacak. Rusya’dan yapılan koklaşabilir taş kömürü alımlarında, Rusya’nın Ukrayna’ya büyük ölçekli bir savaş açması sonrasında batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle halihazırda indirim uygulanıyordu. Yeni koşullarla birlikte söz konusu fiyatın daha da düşmesi beklenirken, Çinli müşterilerin talebinin artacağı düşünülüyor. Çin’de Kuzey Amerika çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü ile Rusya çıkışlı K10 kalite koklaşabilir taş kömürü fiyatları arasındaki fark 200-205$/mt aralığına ulaştı. Kuzey Amerika çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü tekliflerinin 530$/mt CFR seviyesine kadar yükseldiği belirtildi.

27011100, 27011210, 27011290, 27011900, 27012000 kodları altında kayıtlı kömürlerden ithalat vergisi alınmayacak.