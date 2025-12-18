Çin’in inşaat demiri üretimi 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %3,2 geriledi

Çin’in Ocak-Kasım dönemindeki inşaat demiri üretimi yıllık bazda %3,2 düşüşle 172,95 milyon mt seviyesine geriledi.

Aynı dönemde filmaşin üretimi %0,6 düşüşle 123,021 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise %0,6 artışla 55,21 milyon mt oldu.

Kasım ayında inşaat demiri üretimi yıllık bazda %17,6 ve aylık %4,1 düşüşle 13,75 milyon mt, filmaşin üretimi yıllık %10,2 ve aylık %7, 1 düşüşle 10,09 milyon mt, kaynaklı boru üretimi ise yıllık %7,1 ve aylık %3,6 düşüşle 5,02 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis verilerine göre Kasım ayında Çin yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları önce düştü, ayın geri kalanında ise yukarı yönlü seyretti. Fiyatlar 30 Kasım’da 3.300 RMB/mt (467$/mt) ile en yüksek seviyesine, 5-6 Kasım’da 3.183 RMB/mt (451$/mt) ile en düşük seviyesine ulaştı.

1$ = 7,0583 RMB