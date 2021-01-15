Çin, Rusya ve Güney Kore'den yatırımcılar Pakistan Steel Mill’e yatırım yapabilir

Cuma, 15 Ocak 2021 16:37:23 (GMT+3) | İstanbul

Pakistan Özelleştirme Kabine Komitesi, Çin, Rusya ve Güney Koreli yatırımcıların, Pakistan Steel Mill Corporation’ın (PSMC) yeniden devreye alınması için yatırım yapabileceğini belirtti.

Potansiyel yatırımcılarla neredeyse her gün toplantı yapılıyor. PSM’nin arazi değerlendirmesi Ocak ayının sonunda tamamlanacak ve PSM’nin hisseleri için teklifler bu yıl Mart ayında alınacak.

Toplantılarda, hisse senetlerinin özelleştirilmesi/elden çıkarılması ve dağıtım şirketlerinin yönetim kontrolüne ilişkin seçeneklerle ilgili konular da görüşüldü. Nihai karar, Enerji Bakanlığı’ndan ve diğer ilgili mercilerden teklifler alındıktan sonra verilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, 2015 yılında kapatılan tesisin özelleştirilmesi istihdam yaratacak, borcunu azaltacak ve ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı hafifletecek.