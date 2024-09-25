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Pakistanlı Mughal Steel çelik çubuk haddeleme tesisini yenileyecek

Çarşamba, 25 Eylül 2024 11:47:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Pakistan merkezli Mughal Steel, yönetim kurulunun mevcut çelik çubuk haddeleme tesisini dengeleme, yenileme ve değiştirme projesini onayladığını açıkladı. Söz konusu projeye yönelik toplam tahmini sermaye harcaması 2 milyar PKR (719,88 milyon $) seviyesinde yer alıyor.

Bu girişimle şirket, haddeleme tesisini çift amaçlı bir haddehaneye çevirerek mevcut kurulu kapasitesini hem inşaat demiri hem de orta ebatlı profili dönüşümlü olarak üretmek üzere kullanmasına olanak sağlayacak. Yenileme çalışmalarının ardından şirket tesiste ayda yaklaşık 8.000-10.000 mt orta ebatlı profil üretebilecek.  

Söz konusu proje mevcut haddeleme tesisinin kapasite kullanımını artıracak, ürün ile pazar portföyünü çeşitlendirecek ve şirketin rekabet gücünü iyileştirecek.


Etiketler: Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi Yatırım 

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