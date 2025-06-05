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Çin, Ocak-Nisan döneminde 5.679 eski mahallenin yenilenmesi için inşaat çalışmalarına başladı

Perşembe, 05 Haziran 2025 11:15:41 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın (MOHURD) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde Çin genelinde 5.679 eski şehir mahallesinin yenilenmesine yönelik yeni inşaat çalışmaları başlatıldı.

2025 yılı için belirlenen toplam yenileme hedefi ise 25.000 eski şehir mahallesi olarak açıklandı. 2024 yılında ise 58.000 eski konut mahallesi projesi hayata geçirilmişti.

Son yıllarda eski mahallelerin yenilenmesi, Çin’de çelik talebini destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkarken, emlak sektörünün genelindeki zayıf performans ise çelik talebi üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam ediyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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