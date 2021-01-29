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Çin merkezli Baowu Group, Shandong Iron and Steel’i devralacak

Cuma, 29 Ocak 2021 12:29:28 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group’un, Shandong eyaleti merkezli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group’u devralması bekleniyor.

Bir piyasa kaynağı, “Shandong Steel’in devralımı, şirketin bir önceki devralımı olan Ma’anshan Iron and Steel Group’tan çok daha hızlı gerçekleşiyor,” şeklinde konuştu.

Shandong Steel’in ham çelik üretimi 30 milyon mt’u aştı. Bu da, Baowu Group’un toplam ham çelik üretiminin 130 milyon mt’u aşabileceğine ve devralımın ardından da 150 milyon mt’a kadar çıkabileceğine işaret ediyor.

Ancak, Baowu Group’un ham çelik üretimi Çin’in toplam 1 milyar mt’luk ham çelik üretiminin %15’inden azını oluşturuyor. Piyasa oyuncuları, Baowu Group’un devralımlarının Shandong Iron and Steel ile bitmeyeceğini ve gelecekte devam edebileceğini düşünüyor.

2016-2020 döneminde Çin’in çelik sektöründeki endüstriyel yığılma 2020 yılında, 2016 yılında kaydedilen %35,9’dan %39,2’ye yükseldi. 2019’dan 2020’ye kadar olan dönemde endüstriyel yığılmada görülen büyüme, 2,6 puan ile 2011 yılından beri görülen en yüksek artış hızını kaydetti.


Etiketler: ticaret  Çin  devralım  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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