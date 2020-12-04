Baowu Group, Chongqing Changshou Steel hisselerini satın aldı

Cuma, 04 Aralık 2020 15:25:11 (GMT+3) | Şanghay

China Chongqing Steel Group’un bağlı kuruluşu Çinli çelik üreticisi Chongqing Iron & Steel Co., Ltd (Chongqing Steel), hakim hissedarı Chongqing Changshou Iron & Steel Co., Ltd (Chongqing Changshou Steel) şirketinin 2 Aralık’ta işletme kaydındaki değişimi tamamladığını açıkladı. Buna göre, Chongqing Changshou Steel’in hissedarları, %40 hisse ile Çinli çelik devi Baowu Group, %35 hisse ile Sichuan Desheng Group Vanadium Titanium Co., Ltd ve %25 hisse ile Chongqing Strategic Emerging Industries Equity Investment Fund Partnership oldu. Baowu Group ayrıca dolaylı yoldan Chongqing Iron & Steel’in %23,51 hissesine sahip.

Chongqing Iron & Steel’in önceki hakim hissedarı Siyuanhe Industrial Development Fund, tarihi görevini tamamladı ve ortaklığı sona erecek.

Çin Demir Çelik Birliği’ne göre, Baowu Group yıllık kapasitesine 200 milyon mt’a çıkarma amacıyla önümüzdeki birkaç yılda devralma ve yeniden yapılanma işlemine devam edecek.

Baowu Group, Chongqing Iron & Steel Co ile birleşerek kendisini ArcelorMittal’den daha büyük bir çelik üreticisi yapmasının ardından, yıllık kapasitesini halihazırda 100 milyon mt’un üstüne çıkardı.