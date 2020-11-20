﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Baowu Group Xinjiang’daki en büyük ikinci çelik üreticisini devralacak

Cuma, 20 Kasım 2020 16:03:23 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Bayi Steel, hakim hissedarı Bayi Steel Company’nin bağlı kuruluşu Xinjiang Tianshan Iron and Steel Union Co., Ltd şirketinin, bölgedeki en büyük ikinci çelik üreticisi Xinxing Ductile Iron Pipes Xinjiang Co., Ltd şirketinin tamamını toplam 2,18 milyar RMB (330 milyon $) karşılığında devralmayı planladığını açıkladı.

İnşaat demiri, sanayi oksijeni, sanayi nitrojeni ve düz argon üretimi ile satışı, mineral işlemesi ve satışı, kok, katran, santrifüjlü esnek demir boru ve yeni alaşımlı boru satışları yapan Xinxing Ductile Iron Pipes Xinjiang Co. şirketi 1,5 milyar RMB (230 milyon $) değerinde kayıtlı sermayeye sahip.

1$ = 6,5786 RMB


Etiketler: Çin  devralım  ticaret  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20  Kas

HBIS, Laoting’in 2 No’lu yüksek fırınını faaliyete başlattı
20  Kas

Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Ekim’de %10 arttı
19  Kas

SHFE vadeli çelik kontratlarındaki dalgalanma limitini kısaltacak
19  Kas

Çin’in ekskavatör üretimi Ocak-Ekim döneminde %32,7 arttı
18  Kas

Çin Ticaret Bakanlığı ve Gümrük İdaresi ithalat yasağı olan bazı ürünlerin yasağını kaldırdı