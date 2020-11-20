Baowu Group Xinjiang’daki en büyük ikinci çelik üreticisini devralacak

Cuma, 20 Kasım 2020 16:03:23 (GMT+3) | Şanghay

Çinli çelik üreticisi Bayi Steel, hakim hissedarı Bayi Steel Company’nin bağlı kuruluşu Xinjiang Tianshan Iron and Steel Union Co., Ltd şirketinin, bölgedeki en büyük ikinci çelik üreticisi Xinxing Ductile Iron Pipes Xinjiang Co., Ltd şirketinin tamamını toplam 2,18 milyar RMB (330 milyon $) karşılığında devralmayı planladığını açıkladı.

İnşaat demiri, sanayi oksijeni, sanayi nitrojeni ve düz argon üretimi ile satışı, mineral işlemesi ve satışı, kok, katran, santrifüjlü esnek demir boru ve yeni alaşımlı boru satışları yapan Xinxing Ductile Iron Pipes Xinjiang Co. şirketi 1,5 milyar RMB (230 milyon $) değerinde kayıtlı sermayeye sahip.

1$ = 6,5786 RMB