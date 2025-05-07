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Çin Merkez Bankası 15 Mayıs tarihinde zorunlu karşılık oranını 0,5 puan düşürdü

Çarşamba, 07 Mayıs 2025 10:36:13 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Merkez Bankası, 15 Mayıs tarihinden itibaren zorunlu karşılık oranını (RRR) 0,5 puan aşağı çekti. Bu hamle, piyasaya 1 trilyon RMB (140 milyar $) uzun vadeli likidite sağlayacak.

Öte yandan 8 Mayıs itibarıyla yedi günlük ters repo işlem oranı 20 baz puan düşüşle önceki %1,5'ten %1,4'e indirilecek. Bu sayede önümüzdeki ay kredi faiz oranları düşebilir.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Pan Gongsheng, 7 Mayıs'ta yaptığı basın açıklamasında, bireysel konut kredileri için faiz oranının 8 Mayıs'tan itibaren 0,25 puan düşürüleceğini belirterek, ilk ev satın alımlarında beş yıl veya daha uzun vadeli kredi faiz oranının %2,85'ten %2,6'ya çekilebileceğini ifade etti. Böylece konut sahibi olmak isteyenlerin üzerindeki baskının azalacağı ve alım gücünün bir miktar rahatlayacağı düşünülüyor. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Ticaret 

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