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Linyi’de 100 milyar RMB değerinde çelik sanayi zinciri oluşturuluyor

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 11:12:34 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in Shandong eyaletine bağlı Linyi şehrindeki Linyi Lingang Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nde 100 milyar RMB değerinde bir çelik sanayi zinciri oluşturulacağı duyuruldu.

Bölgedeki en dikkat çekici yatırımlardan biri, Shandong merkezli çelik üreticisi Linyi Iron and Steel Investment Group Special Steel’e ait 2,7 milyon mt kapasiteli yüksek kaliteli çelik projesi. Şirket, inşaat makinelerine yönelik alaşımlı yapısal çelik üretimini kademeli olarak artıracak ve bu ürünlerin, No. 20 ve No. 45 kalite yüksek kalite yapısal çeliklerin yerini alması bekleniyor.

Aynı zamanda, bir diğer Shandong merkezli üretici Lingang Nonferrous Metals tarafından 100.000 mt kapasiteli yüksek kalite paslanmaz dikişsiz boru projesinin yakında faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Toplam 930 milyon RMB (130 milyon $) yatırımla inşa edilecek projede, 300 serisi paslanmaz çelik dikişsiz boruların üretileceği iki delme ve haddeleme hattı kurulacak.

Bugüne kadar, Linyi Lingang Kaliteli Çelik Üretim Üssü’nün toplam çelik üretim kapasitesi 8,5 milyon mt seviyesine ulaştı.

2025 yılının ilk yarısında, Linyi Lingang Ekonomik Kalkınma Bölgesi’nin ham çelik üretiminin 5,527 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilirken, bu dönemde bölgenin sanayi üretim değeri 28,72 milyar RMB (4 milyar $) oldu. Yıl sonuna kadar 10 milyar RMB (1,4 milyar $) yatırım çekmesi beklenen bölgenin, 60 milyar RMB (8,4 milyar $) üretim değeri yaratacağı ve 2027 itibarıyla yıllık üretim değerinin 100 milyar RMB’yi (14 milyar $) aşacağı öngörülüyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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