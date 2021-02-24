Çin limanlarında navlun hacmi Ocak ayında %17,4 arttı

Çarşamba, 24 Şubat 2021 16:41:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulaştırma Bakanlığı (MOT) tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında Çin limanlarında elleçlenen navlun hacmi yıllık %17,4 artışla 1,29 milyar mt oldu.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Çin limanlarına elleçlenen TEU cinsinden konteyner hacmi yıllık %13,2 artarak 23,77 milyon seviyesinde kaydedildi. Limanlardaki performans bir ülkenin ekonomisi için bir barometre olduğundan, Ocak ayında Çin limanlarında görülen güçlü performans ülkenin ekonomik gelişiminde bir artış olduğunu gösterdi.