Cuma, 28 Mayıs 2021 13:40:51 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 24 Mayıs tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 17 Mayıs’a kıyasla, 100.000 mt ya da %0,08 düşüşle 116,55 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, çelik fiyatlarında devam eden düşüş ve talebin yatay seyretmesi nedeniyle sertçe düştü.

Öte yandan, çelik üreticilerinin kârlılığının önemli ölçüde azalması nedeniyle üretimde isteksiz olması, demir cevheri alımlarına ve fiyatlarına olan desteği azalttı. Ayrıca, Çin’in doğusunda yaklaşan yağışlı havalar, demir cevheri fiyatlarını daha da düşürebilir.