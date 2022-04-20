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Çin limanlarında demir cevheri stoku %8,48 düştü

Çarşamba, 20 Nisan 2022 13:39:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 18 Nisan tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 11 Nisan tarihine kıyasla %8,48 düşüşle 130,17 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, stok seviyelerindeki düşüşe ve limanlara yapılan teslimatların hafifçe artmasına bağlı olarak hafifçe yükseldi.

Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ve üretimi de hafifçe artış gösterdi. Ancak çelik satışlarından elde edilen kârlılığın son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesi sonucunda bazı çelik üreticileri ham çelik üretimlerini azaltmaya başladı. Bu duruma bağlı olarak demir cevheri talebinin önemli bir artış göstermeyebileceği belirtildi. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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