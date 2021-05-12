Çin limanlarında demir cevheri stoku %3,5 azaldı

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 11:46:10 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 10 Mayıs tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 26 Nisan’a kıyasla, 4,38 milyon mt ya da %3,5 düşüşle 120,69 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, çelik fiyatlarının artması, küresel piyasalarda teslimatların azalması ve Çin’de yüksek fırın ve konvertör kapasite kullanım oranının artması sebebiyle keskin bir artış yaşadı. Çelik üreticilerinin, kârlılıklarının iyi olması sebebiyle üretimlerini artırması demir cevheri talebini iyileştirdi.

Öte yandan, vadeli çelik fiyatlarında keskin bir artış olması da demir cevheri fiyatlarını artırdı. İlgili bakanlıkların, demir cevheri fiyatlarındaki sert artışı yakın mercek altına almış olmasına ve uzun vadede bu hızlı artışı kontrol altına almak için adım atma ihtimaline rağmen, kısa vadede demir cevheri fiyatlarının daha da artması bekleniyor.