Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,14 arttı

Perşembe, 10 Şubat 2022 10:55:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 7 Şubat tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 24 Ocak tarihine kıyasla %2,14 artışla 148,73 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları sertçe artarken, Çin limanlarına yapılan demir cevheri teslimatları azaldı. Tatil döneminin bitmesiyle birlikte yakın gelecekte ithal cevher talebinin artabileceği ve bu nedenle fiyatların yükseleceği belirtildi. Ancak artan demir cevheri arzının fiyatları olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının baskı altında kalması bekleniyor.