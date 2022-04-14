﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,99 düştü

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:50:36 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 11 Nisan tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Mart tarihine kıyasla %1,99 düşüşle 142,23 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, arzın iyi bir seyir göstermesine ve talebe ilişkin belirsizliklere bağlı olarak önce artıp sonra düşerek sınırlı aralıkta dalgalandı. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ve üretimi artarken, pandemi kapsamında alınan önlemlerin demir cevheri talebini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. İthal demir cevheri fiyatlarının yakın gelecekte aşağı yönlü hareket baskısı altında kalması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

Benzer haberler

13 Nis

Çin’in demir cevheri ithalatı Ocak-Mart döneminde %5,2 düştü
30 Mar

Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı
30 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,64 arttı
23 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,51 düştü
17 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,11 düştü
09 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,35 düştü
03 Mar

CISA çelik sektörü tedarik zincirindeki kaynak sıkıntısını çözüme kavuşturacak
02 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,12 düştü
01 Mar

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü maliyetleri Ocak ayında %77,98 arttı
25 Şub

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,34 arttı