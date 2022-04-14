Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,99 düştü

Perşembe, 14 Nisan 2022 10:50:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 11 Nisan tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Mart tarihine kıyasla %1,99 düşüşle 142,23 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, arzın iyi bir seyir göstermesine ve talebe ilişkin belirsizliklere bağlı olarak önce artıp sonra düşerek sınırlı aralıkta dalgalandı. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ve üretimi artarken, pandemi kapsamında alınan önlemlerin demir cevheri talebini olumsuz etkileyebileceği belirtildi. İthal demir cevheri fiyatlarının yakın gelecekte aşağı yönlü hareket baskısı altında kalması bekleniyor.