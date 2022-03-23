Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,51 düştü

Çarşamba, 23 Mart 2022 10:24:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 21 Mart tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Mart tarihine kıyasla %1,51 düşüşle 144,2 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, Çin limanlarına ve son kullanıcılara yapılan cevher teslimatların azalması nedeniyle yukarı yönlü hareket etti. Ülkenin kuzeyinde yer alan çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının ve üretimlerinin artması ithal demir cevheri talebini olumlu etkiledi. Ancak birçok bölgede pandeminin kötüye gitmesine bağlı olarak tam karantina uygulanabileceği; dolayısıyla üreticilerin üretimlerinin olumsuz etkilenebileceği ve cevher talebinin düşebileceği belirtildi. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının düşmesi bekleniyor.