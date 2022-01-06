Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,16 arttı

Perşembe, 06 Ocak 2022 11:59:53 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 3 Ocak tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 29 Aralık tarihine kıyasla %1,16 artışla 146,95 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları hafifçe düşse de 120$/mt CFR’ın biraz altında dalgalandı. Üreticilerin kapasite kullanım oranlarının ve üretimlerinin hafifçe artması cevher fiyatlarını belirli bir ölçüde destekledi. Ancak, ithal demir cevheri fiyatları, piyasa oyuncularının beklentilerine kıyasla yüksek seviyelerde yer aldı. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.