Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,12 düştü

Çarşamba, 02 Mart 2022 14:14:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 28 Şubat tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 21 Şubat tarihine kıyasla %1,12 düşüşle 148,56 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları limanlara yapılan teslimatların düşmesi ve alıcılara yapılan teslimatların artması nedeniyle değişiklik göstermedi. Öte yandan çelik üreticilerinin üretimlerine kademeli olarak yeniden başlamasıyla birlikte demir cevheri talebi arttı. Hükümetin ithal cevher fiyatlarını yakından takip etmesine bağlı olarak limanlardaki stokları yüksek seviyelerde yer alan tüccarlar stoklarını azalttı ve bu nedenle limanlardaki stok seviyeleri düştü. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının üretimin artmasıyla birlikte hafifçe yükselmesi bekleniyor.