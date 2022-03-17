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Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,11 düştü

Perşembe, 17 Mart 2022 12:22:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 14 Mart tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 7 Mart tarihine kıyasla %1,11 düşüşle 146,4 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, Çin limanlarına daha az demir cevheri gelmesi ve son kullanıcılara yapılan demir cevheri teslimatının artması nedeniyle önemli oranda düşüş gösterdi.

Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ve üretimleri düşerek ithal demir cevheri talebini olumsuz etkiledi. Öte yandan, Covid-19 vakalarının Çin’in birçok bölgesinde daha kötüye gitmesi demir cevheri piyasasına olan desteği zayıflattı. Ancak hükümet, stok piyasadaki keskin düşüşlerin ardından piyasayı desteklemek adına bir bildiri yayımladı ve demir cevheri fiyatlarındaki trendin tersine dönmesini sağladı. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  Çin  demir cevheri  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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