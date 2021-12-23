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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,99 arttı

Perşembe, 23 Aralık 2021 11:54:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 20 Aralık tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 13 Aralık tarihine kıyasla %0,99 artışla 146,65 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları sertçe arttı. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının hafifçe artması sonucunda, demir cevheri fiyatları yükseldi. Mali krizin, emlak sektörü üzerinde yarattığı baskının belirli bir ölçüde azalması, ithal demir cevheri ve yerel çelik fiyatlarını olumlu etkiledi. Ancak, piyasa oyuncuları, yakın zaman önce, emtia fiyatlarının büyük bir değişim göstermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek risklere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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