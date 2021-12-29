Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,95 düştü

Çarşamba, 29 Aralık 2021 11:14:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 27 Aralık tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 20 Aralık tarihine kıyasla %0,95 düşüşle 145,26 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, çoğunlukla talebin toparlanması beklentisiyle yükseldi. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranları hafifçe düşse de son günlerde, Shandog, Jiangsu ve Guizhou eyaletlerinde yer alan üreticiler üretime yeniden başladı. Üreticilerin bir kısmı, demir cevheri fiyatlarının beklediklerinden daha yüksek seviyelerde yer alması nedeniyle alım yapmaya yanaşmadı. Önümüzdeki hafta, Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.