Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,72 arttı

Perşembe, 25 Kasım 2021 12:20:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 22 Kasım tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 15 Kasım tarihine kıyasla %0,72 artışla 141,8 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, küresel piyasalarda arzın düşmesi ve iç piyasaya giren demir cevheri hacminin azalması nedeniyle ithal demir cevheri fiyatları toparlandı. Kapasite kullanım oranlarının ve üretimlerinin düşmesi sonucunda çelik işletmelerinin kârlılığı azaldı ve bu nedenle, bazı üreticiler bakım çalışmaları yürüttü. Çelik arzının azalmasının, piyasa oyuncularının beklentilerini ve beraberinde vadeli çelik fiyatlarını olumlu etkilediği belirtildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının hafifçe artması beklense de cansız talebin gelecekte fiyatların düşmesine neden olabileceği söyleniyor.