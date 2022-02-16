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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,68 arttı

Çarşamba, 16 Şubat 2022 12:06:49 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 14 Şubat tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 7 Şubat tarihine kıyasla %0,68 artışla 149,74 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları bir önceki hafta kaydedilen sert artışların ardından düşüş kaydetti. Devlet kurumlarının demir cevheri piyasasındaki olağan dışı fiyat hareketlerini yakından gözlemleyeceklerini açıklaması fiyatları olumsuz etkiledi. Önümüzdeki hafta demir cevheri fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor.


Etiketler: hammaddeler  Uzak Doğu  Çin  çelik üretimi  demir cevheri  |  benzer haberler »


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