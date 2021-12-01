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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,66 arttı

Çarşamba, 01 Aralık 2021 11:53:35 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 29 Kasım tarihinde, Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 22 Kasım tarihine kıyasla %0,66 artışla 142,73 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, vadeli fiyatlarda ve çelik fiyatlarında kaydedilen artışların desteğiyle ithal demir cevheri fiyatları yukarı yönlü hareket etmeye devam ederken, iç piyasaya giren demir cevheri hacmi de arttı. Kapasite kullanım oranlarının ve çelik üretiminin azalması nedeniyle yakın gelecekte, ithal demir cevheri talebinin cansız seyredeceği belirtildi. Ancak, cevher fiyatlarının, yurt dışındaki madencilerin maden çıkarma maliyetlerine yaklaşmasının fiyatları belirli bir ölçüde destekleyeceğini gösterdiği ifade edildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  demir cevheri  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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