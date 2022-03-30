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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,64 arttı

Çarşamba, 30 Mart 2022 10:54:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 28 Mart tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 21 Mart tarihine kıyasla %0,64 artışla 145,12 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, stok seviyelerinin hafifçe yükselmesine, Çin limanlarına yapılan cevher teslimatlarının artmasına ve son kullanıcılara yapılan teslimatların azalmasına bağlı olarak yükseldi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranları ve üretimlerinin arttığı, yakın gelecekte daha da artabileceği ve böylelikle demir cevheri talebi ile fiyatlarını destekleyeceği belirtildi. Ancak ülkenin pek çok bölgesinde pandeminin kötüye gitmesinin çelik üretimini olumsuz etkileyeceği ve demir cevheri arzının da bu durumdan etkilenebileceği söylendi. Bazı çelik üreticilerinin pandemiye yönelik endişelere bağlı olarak stok alımları yapacağı dile getirildi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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