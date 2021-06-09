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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,58 düştü

Çarşamba, 09 Haziran 2021 12:30:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 7 Haziran tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 31 Mayıs’a kıyasla, 680.000 mt ya da %0,58 düşüşle 116,98 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları, başta Avustralya ve Brezilya olmak üzere, küresel piyasalardaki teslimatlarda görülen düşüş ve piyasaya daha az demir cevheri verilmesi nedeniyle arttı.

Yüksek fırınların ve konvertörlerin kapasite kullanım oranı hafifçe düşerken, Çin’in çelik üretimi de yaklaşmakta olan ölü sezonun etkisiyle önümüzdeki dönemde düşeceği için, bu durum demir cevheri talebini de azaltacak. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi beklense de piyasa oyuncularının spekülasyonlarının yaratabileceği risklere dikkat edilmesi gerekiyor.


Etiketler: Uzak Doğu  hammaddeler  çelik üretimi  Çin  demir cevheri  |  benzer haberler »


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