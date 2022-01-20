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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,56 arttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 13:57:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 17 Ocak tarihinde, ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 10 Ocak tarihine kıyasla %0,56 artışla 147,64 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları hafifçe gerilerken, demir cevheri teslimatları sertçe düştü. Yüksek fırınların kapasite kullanım oranlarının artmaya devam etmesi sonucunda çelik üretimi de arttı. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak cevher fiyatları bugün itibarıyla yeniden 130$/mt CFR seviyesini geçti. Yaklaşmakta olan Çin Yeni Yılı’na bağlı olarak üreticilerinin çoğunun demir cevheri stok alımlarını tamamladığı ve bu durumun, önümüzdeki hafta fiyatları olumsuz etkileyeceği belirtildi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının düşmesi bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Uzak Doğu  hammaddeler  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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