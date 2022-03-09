Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,35 düştü

Çarşamba, 09 Mart 2022 11:20:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 7 Mart tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Şubat tarihine kıyasla %0,35 düşüşle 148,04 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları Çin limanlarına yapılan teslimatların düşmesine ve alıcılara yapılan teslimatların artmasına bağlı olarak sertçe yükseldi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının ve üretimlerinin artması sonucunda ithal demir cevheri talebi yukarı yönlü hareket etti. Öte yandan piyasa oyuncuları uluslararası piyasalardaki karışıklık göz önünde bulundurulduğunda demir cevheri arzına yönelik endişeleri olduğunu ve bu yüzden demir cevheri fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının artması bekleniyor.