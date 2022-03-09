﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,35 düştü

Çarşamba, 09 Mart 2022 11:20:25 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 7 Mart tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 28 Şubat tarihine kıyasla %0,35 düşüşle 148,04 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları Çin limanlarına yapılan teslimatların düşmesine ve alıcılara yapılan teslimatların artmasına bağlı olarak sertçe yükseldi. Çelik üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının ve üretimlerinin artması sonucunda ithal demir cevheri talebi yukarı yönlü hareket etti. Öte yandan piyasa oyuncuları uluslararası piyasalardaki karışıklık göz önünde bulundurulduğunda demir cevheri arzına yönelik endişeleri olduğunu ve bu yüzden demir cevheri fiyatlarının yükseldiğini belirtti. Önümüzdeki hafta ithal cevher fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Mar

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,12 düştü
25 Şub

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,34 arttı
16 Şub

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,68 arttı
14 Şub

Dalian Emtia Borsası vadeli demir cevheri kontratlarından kesilen komisyon oranını revize ediyor
10 Şub

Çin limanlarında demir cevheri stoku %2,14 arttı