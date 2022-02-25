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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,34 arttı

Cuma, 25 Şubat 2022 14:48:20 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 21 Şubat tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 14 Şubat tarihine kıyasla %0,34 artışla 150,24 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları limanlara yapılan teslimatların artması nedeniyle sertçe düştü. Öte yandan Çinli üreticilerin üretime yeniden başlama sürecini hızlandırması sonucunda üretimde artış görülse de demir cevheri talebinde önemli bir toparlanma görülmedi. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  hammaddeler  demir cevheri  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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