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Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,32 düştü

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 10:17:09 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 29 Ağustos tarihinde ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku 22 Ağustos tarihine kıyasla %0,32 düşüşle 128,64 milyon mt oldu.

Söz konusu süre zarfında, ithal demir cevheri fiyatları Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatlarının artmasına bağlı olarak yukarı yönlü hareket etti. Öte yandan son kullanıcı sektörlere yapılan teslimatlar hafifçe düşerken, limanlara gelen demir cevheri hacmi de arttı.

Ülkede yüksek fırınların kapasite kullanım oranları çelik üreticilerinin demir cevheri stok alımı yapma ihtiyacıyla artmaya devam etti. Bu durum cevher fiyatlarını destekleyecek. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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