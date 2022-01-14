Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,09 düştü

Cuma, 14 Ocak 2022 11:39:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 10 Ocak tarihinde, ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 3 Ocak tarihine kıyasla %0,09 düşüşle 146,82 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları hafifçe arttı. Limanlardaki bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Avustralya’dan yapılan demir cevheri sevkiyatları hafifçe artarken, Brezilya çıkışlı cevher arzı şiddetli yağışların etkisiyle düşüş gösterdi. Ayrıca, üreticilerin kapasite kullanım oranları artarak artan talep karşısında cevher fiyatlarını güçlü bir şekilde destekledi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.