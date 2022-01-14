﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,09 düştü

Cuma, 14 Ocak 2022 11:39:33 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 10 Ocak tarihinde, ülkenin 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 3 Ocak tarihine kıyasla %0,09 düşüşle 146,82 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları hafifçe arttı. Limanlardaki bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Avustralya’dan yapılan demir cevheri sevkiyatları hafifçe artarken, Brezilya çıkışlı cevher arzı şiddetli yağışların etkisiyle düşüş gösterdi. Ayrıca, üreticilerin kapasite kullanım oranları artarak artan talep karşısında cevher fiyatlarını güçlü bir şekilde destekledi. Önümüzdeki hafta, ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: demir cevheri  Uzak Doğu  hammaddeler  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06 Oca

Çin limanlarında demir cevheri stoku %1,16 arttı
29 Ara

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,95 düştü
23 Ara

Çin limanlarında demir cevheri stoku %0,99 arttı
20 Ara

Çin’in demir cevheri üretimi Ocak-Kasım döneminde %10,4 arttı
16 Ara

Çin’in kömür üretimi Ocak-Kasım döneminde %4,2 arttı