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Çin limanlarında demir cevheri stokları çoğunlukla yatay seyretti

Cuma, 30 Nisan 2021 11:50:44 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 26 Nisan tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 19 Nisan’a kıyasla, 12.000 mt ya da %0,09 artışla 125,07 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Hebei eyaletindeki kısıtlamalara rağmen yüksek fırın ve konvertör kapasite kullanım oranının artması ve piyasalara daha az miktarda demir cevheri girmesi sebebiyle keskin bir artış yaşadı. Birçok çelik üreticisinin İşçi Bayramı tatili (1-5 Mayıs) öncesi stoklarını doldurması, demir cevheri talebini çokça artırdı.

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), demir cevheri arzını sağlamak ve devam eden fiyat artış trendini frenlemek için gerekli önlemleri almaya yönelik ilgili bakanlıklara çağrıda bulundu. İthal demir cevheri fiyatlarının yakın zaman içinde, sınırlı bir aralıkta dalgalanma yaşayabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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