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Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,22 düştü

Çarşamba, 13 Ocak 2021 15:58:29 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 11 Ocak tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 4 Ocak’a kıyasla 1,31 milyon mt ya da %1,22 düşüşle 106,06 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, özellikle bazı kalitedeki demir cevheri arzının sınırlı olmasıyla birlikte vadeli fiyatlardaki artışlar ve istikrarlı talep nedeniyle yükseldi. Çin limanlarına daha fazla demir cevheri ulaştı, ancak önümüzdeki haftalarda arzın düşeceğine dair endişeler alımları artırdı.

Bununla birlikte, Çinli çelik üreticilerinin yüksek fırın kapasite kullanım oranları, Çin’in kuzeyindeki Covid-19 salgınına ve geleneksel ölü sezonda son kullanıcılardan gelen talep durgunluğuna bağlı olarak düştü. Ancak, çelik üreticileri kış sezonu için ve fiyatları destekleyecek Çin Yeni Yılı tatili (11-17 Şubat) öncesinde demir cevheri stoku yapmaya başlayabilir. Küresel piyasanın geleceği konusunda iyimser bir yaklaşım olduğu için, ithal demir cevheri fiyatlarının yakın gelecekte yüksek seviyelerde kalacağı düşünülüyor.


Etiketler: hammaddeler  çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  demir cevheri  |  benzer haberler »


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