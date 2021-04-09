Çin limanlarında demir cevheri stokları %0,58 arttı

Cuma, 09 Nisan 2021 15:37:03 (GMT+3) | Şanghay

Çin'in Xinhua Haber Ajansı’na göre, 5 Nisan tarihinde Çin’in 33 büyük limanındaki demir cevheri stoku, 29 Mart’a kıyasla 72.000 mt ya da %0,58 artışla 124,02 milyon mt oldu.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatlarındaki artış , Brezilya’dan gelen sevkiyatların artması ve Tangshan’daki üretim kısıtlamaları nedeniyle düşmeye devam etti. Çin’in ithal demir cevheri talebi, ithal cevher fiyatlarını olumsuz etkileyecek olan karbon salımını önlemeye yönelik kısıtlamalar nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kalacak.

Aynı haftada ithal demir cevheri fiyatları yükseldi ve çelik piyasaları güçlü seyrederken kısıtlı bir aralıkta dalgalandı. Çin’in yüksek fırınları ve elektrik ark ocaklarında kapasite kullanım oranları düştü ve cevher talebini olumsuz etkiledi. Yine de Nisan ayında inşaat faaliyetlerinin canlanmasından dolayı, üretim kesintisi uygulamayacak bölgelerde cevher talebinin iyi olması ve yakın zamanda fiyatları desteklemesi bekleniyor.