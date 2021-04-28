Çin kütük, hurda ve pik demirden aldığı ithalat vergisini kaldırdı; bu durum ASEAN dışındaki yarı mamul tedarikçilerine yarayacak

Çarşamba, 28 Nisan 2021 15:24:02 (GMT+3) | İstanbul

Çin ithalat vergisi uygulamasında yaptığı değişiklikleri açıkladı. Bu kapsamda ASEAN harici ülkelerde üretilmiş kütük ve slab için uygulanan %2’lik ithalat vergisi ve yine aynı ülkelerden ithal pik demire uygulanan %1’lik ithalat vergisi tamamen kaldırıldı. Ayrıca, geri dönüştürülmüş hammaddeler, ferrokrom ve bazı diğer ürünlerden de ithalat vergisi alınmayacak. Bu hamle Çin çelik sektörüne olan hammadde tedarikini garanti altına alıyor. ASEAN dışı yarı mamul tedarikçilerinin ise bu durumdan en fazla fayda sağlayacak taraf olacağı düşünülüyor.

Yeni uygulama 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek

Bugün Çin Ekonomi Bakanlığı çelik sektörünün hammadde kaynaklarını daha fazla garantiye almak ve sektörün yüksek kalite ürün geliştirmesini teşvik etmek amacıyla, Danıştay’ın Vergilendirme Komisyonu’nun onayıyla ve 1 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, belirli çelik ürünler üzerindeki vergilere yönelik düzenleme yaptığını açıkladı.

Yeni uygulamaya göre, Çin’de ithal kare kütük, slab ve ingot ile bu ürünlerin paslanmaz çelikten üretilmiş türlerinden ithalat vergisi alınmayacak. Bunların ASEAN dışı ülkelerden ithalatına ise %2 vergi uygulanacak. Ayrıca, pik demirden alınan %1’lik ithalat vergisi de sıfıra indirildi. Ekonomi Bakanlığı vergiye tabi olmayan ürünler listesine geri dönüştürülmüş çelik hammaddeleri (hurda), %4 veya daha az karbon içerikli ferrokrom, doğrudan indirgenmiş demir, sıcak briketlenmiş demir, parça demir cevheri ve peleti ekledi.

Ayrıca, açıklamaya göre, “ferrosilikon, ferrokrom, yüksek saflıkta pik demir ve diğer ürünlere uygulanan ihracat vergisi yükseltildi”. İhracat vergisi ferrosilikon için %25, ferrokrom için %20 ve yüksek saflıkta pik demir için %15 oldu.

Bakanlık açıklamasında, “Bahsi geçen düzenleyici önlemler ithalat maliyetlerini azaltmak, çelik ithalat kaynaklarını genişletmek, yerel ham çelik üretimini azaltmak, toplam enerji tüketimini azaltmak için çelik sanayini teşvik etmek ve sanayinin dönüşümü ile yüksek kalite ürün gelişimini desteklemek amacıyla alınmıştır,” sözlerine yer verildi.

ASEAN dışından kütük ihracatçıları Çin’e verdikleri fiyatları artıracak

Çin’de ithalat vergisinin indirilmesi, ASEAN dışındaki kütük ihracatçılarına olumlu etki edecek. Artık ASEAN dışındaki tedarikçiler de, ASEAN bölgesindeki üreticiler gibi vergiden muaf olacak ve fiyatlarını 15$/mt artırabilecek. Uluslararası tüccarlardan biri, “Halen değişiklikleri değerlendiriyoruz, ancak bu durum fiyatları kesinlikle artıracak,” yorumunu yaptı. Bir başka büyük tüccar ise, “Piyasada yükseliş görülecek” dedi ve hem ASEAN çıkışlı hem de ASEAN dışından gelen kütük fiyatlarının bu hafta 680$/mt CFR seviyesini görmesinin, ardından da 700$/mt CFR’a yaklaşmasının beklendiğini sözlerine ekledi. Bir ihracatçı da, “Bu beklenen bir haberdi. Tabii ki bizim için bir artı,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in dün bildirdiği gibi, ASEAN çıkışlı kütük için kabul edilebilir fiyat seviyesi 675-680$/mt CFR, ASEAN dışından verilen kütük için kabul edilebilir fiyat seviyesi 660-665$/mt CFR aralığında yer alıyor. Son bağlantının Endonezya çıkışlı kütük için 680$/mt CFR seviyesinden yapıldığı konuşulurken, aynı seviyeden bir Vietnamlı satıcıyla görüşme yapıldığı duyuldu.

BDT, Orta Doğu, Hindistan ve İranlı tedarikçilerin Çin’de düşen ithalat vergilerinden fayda sağlaması bekleniyor. Ancak, Çin ithal kütük piyasasındaki fiyat durumu, yakın dönemde yerel kütük ve inşaat demiri fiyatlarındaki trende bağlı olacak. Geçtiğimiz iki gün içinde, Tangshan’daki çelik üreticileri, kütük fiyatlarını %13 KDV dahil 4.980 RMB/mt (768$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde tuttu. KDV hariç fiyat ise 679,5$/mt seviyesinde yer alıyor.

Yeni vergilerin pik demir ve hurda piyasasına etkisi az olacak, ithalat zamanla hızlanabilir

Kaynaklara göre, yeni vergilerin ithal hurda ve pik demir üzerindeki etkisi oldukça az olacak. Hurda segmentinde fiyatlar, 1-5 Mayıs İşçi Bayramı tatili öncesinde alımlarını durdurmaya başlayan büyük çelik üreticilerinin talebine bağlı.

Küresel pik demir tedarikçileri, son açıklamayla gelen destek fırsatını kaçırmayacak, ancak bunun kısa vadede alım satım üzerinde herhangi bir önemli etkisi olması beklenmiyor. İthalat vergisi kaldırılsa bile, Çin’de kabul edilebilir pik demir fiyatları tedarikçilerin hedeflediği seviyelerin çok altında kaldı. Uluslararası bir tüccar, “Çin’de kabul edilebilir pik demir fiyatları hala çok düşük. Bu nedenle herhangi bir etkisi olmasını beklemiyoruz,” dedi.

Ancak, daha uzun vadede pik demir ithalatının destekleneceği düşünülüyor. Bir kaynak hükümetin son kararıyla ilgili olarak, “Çelik hammaddesi ithalatının belirli bir ölçüde artırılmasına yardımcı olacak. Böylece çelik üreticileri birçok farklı hammaddeyi tedarik edebilecek. Demir cevheri fiyatlarındaki yükselişi baskılamak gibi bir istek var,” şeklinde konuştu.

Çin hükümetinin son açıklamasına gelince, Çin, tatillerin hemen ardından pik demir ithalat piyasasına geri dönebilir. Bir tüccar, “Diğer ürünlerle birlikte sıcak sac ve inşaat demiri fiyatları yükseliyor. Yerel pik demir fiyatları vergiler dahil yaklaşık 590-600$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. İthal HS kalite hurda ve yapısal hurda fiyatları 500-530$/mt CFR aralığında yer alırken, yerel hurda fiyatlarının da kademeli olarak artması bekleniyor. Bununla birlikte, yükseliş eğilimi yakın ve sanırım ithal pik demir fiyatları Çinli çelik üreticilerinin istedikleri seviyeye gelmek üzere,” dedi.

1$ = 6,4853 RMB