Çin kömüre uygulanan ithalat vergisi oranını Nisan ayından itibaren revize edecek

Perşembe, 29 Aralık 2022 15:55:50 (GMT+3) | İstanbul

Çin hükümeti yerel üreticileri desteklemek amacıyla başta kömür olmak üzere bazı ürünlere uygulanan ithalat vergisi oranlarını revize etme kararı aldı. 1 Nisan tarihi itibarıyla koklaşabilir taş kömürü %3 ve buhar kömürü %6 oranlarında ithalat vergisine tabi olacak. Söz konusu ürünler için ithalat vergisi 1 Mayıs 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında kaldırmıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %21,53 artışla 57,4 milyon mt seviyesinde yer alırken, toplam ithalat hacminin sırasıyla %37,6 ve %33,7’sini oluşturan Moğolistan ve Rusya, Çin’e koklaşabilir taş kömürü ihracatı yapan başlıca ülkeler oldu.